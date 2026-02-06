Nazione svela: “Paratici non ama i microfoni, ma ha l’esperienza per rispondere un’ora senza dire troppo”

Non un fenomeno da calciatore, un top fra i dirigenti internazionali. Si può riassumere così la carriera di Fabio Paratici, prima mestierante del pallone tra C1 e C2, poi dirigente di altissimo livello. E quel che conta per i tifosi della Fiorentina è sicuramente questo secondo aspetto. Pacato, sorridente. Chi lo conosce bene sa che non ama parlare davanti ai microfoni. Ma ha l’esperienza per rispondere un’ora a un fiume di domande senza dire troppo. Prima la salvezza, poi il futuro. Il messaggio è arrivato forte e chiaro anche al gruppo squadra. Lì dove ci sono calciatori che Paratici conosce molto bene. Da Moise Kean (incrociato la prima volta quando era poco più che un ragazzino) allo stesso Fagioli, passando per Solomon. Lo scrive La Nazione.