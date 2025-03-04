Nazione svela: “L’obiettivo di Gudmundsson è giocare almeno un’ora contro il Panathinaikos”

L"effetto-Gud" potrebbe rivelarsi fondamentale per la Fiorentina in questa fase cruciale

Gudmundsson ha giocato contro il Lecce stringendo i denti, nonostante non fosse ancora al meglio dopo due settimane di stop per un infortunio tanto singolare quanto doloroso. Il suo rientro è stato sorprendentemente rapido, dato che si prevedevano tempi di recupero più lunghi. Determinato a dare il suo contributo alla Fiorentina nella fase decisiva della stagione, ha dimostrato grande volontà, entrando in campo con il giusto atteggiamento e offrendo una prestazione incoraggiante, al di là del gol mancato.

L'islandese vuole tornare a essere un giocatore decisivo, e il tecnico Palladino lo ha riconosciuto pubblicamente, ringraziandolo per il suo impegno. Non è ancora nella miglior condizione, ma sta lavorando per esserci contro il Panathinaikos. Il suo obiettivo è giocare almeno un'ora con intensità, mettendosi al servizio della squadra e ricambiando la fiducia del club e l'affetto dei tifosi. L"effetto-Gud" potrebbe rivelarsi fondamentale per la Fiorentina in questa fase cruciale. Seppur non ancora al top, la sua presenza in campo rappresenta un valore aggiunto per la squadra, che punta su di lui per fare la differenza nella sfida europea contro il Pana. Lo scrive La Nazione.