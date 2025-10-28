Nazione svela: “La Fiorentina vuole blindare Fortini: obiettivo rinnovo fino al 2030 con ingaggio alzato”

All’interno di un periodo avaro di soddisfazioni, una nota lieta in casa Fiorentina in realtà c’è. Ed è rappresentata dalla crescita di Niccolò Fortini, che gara dopo gara sta confermando di essere – a dispetto della carta d’identità – un giocatore su cui Pioli può fare affidamento. E questo anche in contesti difficili come quelli nei quali il terzino è stato messo di recente alla prova. Anche per questo nelle ultime ore la società ha deciso di accelerare le pratiche per arrivare al prolungamento dell’ex Juve Stabia, in scadenza con il club di Commisso nel 2027.

La maxi-offerta della Roma alla fine dello scorso mercato (3+13 milioni di prestito con obbligo di riscatto) e le performance fin qui offerte da Fortini hanno convinto l’area tecnica che si arrivato il momento di mettere quanto prima nero su bianco il prolungamento dell’esterno, che oggi percepisce un ingaggio inferiore ai 100mila euro a stagione: l’obiettivo è trovare un accodo almeno fino al 2030 con un robusto adeguamento di ingaggio. Lo scrive La Nazione.