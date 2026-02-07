Nazione svela: “Kean pienamente recuperato. Oggi guiderà l’assalto al Torino”

Allenamenti intensi, a ranghi praticamente completi: gli unici convalescenti e da valutare Parisi e Rugani (verso il forfait), con Gosens non al meglio. Ma con Moise Kean pienamente recuperato e investito dalle responsabilità come ha ribadito proprio Paratici nella sua conferenza stampa di insediamento. La Fiorentina ‘militarizzata’ si (ri)tuffa, dunque, nel campionato con una gran voglia di riscatto, di risalire in fretta la classifica e tornare presto a respirare l’aria più salubre, allontanando lo spettro della retrocessione che deve essere in cima ai pensieri. Il primo appuntamento è fissato stasera (ore 20,45) contro il Torino, una partita da vincere a tutti costi.

Sarebbe il modo migliore per cominciare la nuova era del nuovo ds e soprattutto per ridare linfa alle aspettative di una tifoseria ansiosa di una svolta che nelle intenzioni di Paratici deve arrivare con una marcia da… carro armato. Il tema bellico, sportivamente parlando, è stato la giusta metafora utilizzata dal dirigente ex Tottenham che ha ‘indicato la strada’, con la «testa nel carro armato». Appunto. Non che Paolo Vanoli fino ad oggi abbia tracciato sentieri sconnessi. Anzi. Vanoli sa molte cose del Torino (è un ex) e soprattutto una della Fiorentina, quella che lo interessa più delle riflessioni della vigilia: il risultato. Che deve portare lontano e far rimpicciolire la partita a una mera questione di vittoria, all’interno di qualcosa di più grande, la salvezza.

Nessuno meglio del ribattezzato Re Leone Vanoli (ci perdoni il titolare del soprannome per il quasi irriverente accostamento, ndr) conosce le attuali dinamiche dell’ambiente e le potenzialità di una squadra che evidentemente in estate è stata costruita con alcuni lati oscuri. E che ora, nonostante si sia rifatta un po’ il look, correggendo in corsa, alcune mancanze strutturali (non tutte) dovrà comunque lottare fino alla fine per salvarsi.

Del futuro prossimo se ne parlerà a suo tempo. Ora, assetto da battaglia e affrontare il Torino che, pur con qualche punto in più, non può fare né sconti, né regali anche ai ‘fratelli’ viola. La Fiorentina è reduce dalla sconfitta di Napoli che ha evidenziato come sia più centrata, ma penalizzata sempre da errori difensivi che condizionano e non poco il finale. Ecco perché oggi non si può sbagliare soprattutto nell’atteggiamento iniziale per non dover fare un’altra partita di rincorsa che è sempre più complessa. Elmetti allacciati e testa incassata nelle spalle con lo sguardo rivolto all’orizzonte che si chiama salvezza. Il resto conterà poi. Lo scrive La Nazione.