Nazione svela il retroscena su Gudmundsson: “Scuro in volto e con poca voglia di parlare”

Gudmundsson è già concentrato sul riscatto

"Scuro in volto, con poca voglia di parlare, ma con una ferrea determinazione nel volersi prendere una rivincita sulla sfortuna che in questa difficile stagione lo ha colpito duro" così scrive La Nazione in edicola oggi su Albert Gudmundsson. Tuttavia, chi lo conosce sa che non è un giocatore che si arrende facilmente, ed è già concentrato sul riscatto. Nonostante si parli di un recupero in 45 giorni, il centrocampista islandese vuole tornare in campo in meno di un mese.Il suo obiettivo è contribuire alla fase finale della stagione e aiutare la Fiorentina a raggiungere i suoi traguardi.

Consapevole dell'importanza di questo momento, è pronto a dare il massimo per trasformare la delusione in un'opportunità di riscatto. Le incertezze sul suo futuro, tra questioni giudiziarie e riscatto, non lo distraggono: la priorità è tornare più forte di prima. Il supporto dei tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerlo, è una spinta in più per affrontare questa sfida. Gudmundsson è determinato a regalare loro nuove soddisfazioni.