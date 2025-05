Nazione svela: “Il Napoli a gennaio voleva Comuzzo e Fortini. Proposta respinta dalla Fiorentina”

Quello del prolungamento di Comuzzo era un aspetto al quale la Fiorentina stava lavorando da tempo. Fin da quando, in particolare, nel mercato di gennaio l’ex Pordenone era diventato l’oggetto del desiderio del Napoli, che per arrivare al «soldato» era arrivato ad offrire 35 milioni di euro (tentando, peraltro, di inserire nell’operazione anche il cartellino di Niccolò Fortini, un altro baby di proprietà viola che sta facendo faville in B). Proposta respinta.

Anche perché, oltre a non voler disfarsi di un talento arrivato in Nazionale, è stato proprio il giocatore a non voler forzare la mano per andar via. Un atteggiamento che all’area tecnica è piaciuto molto e non è un caso che, tra le pedine imprescindibili da cui la Fiorentina ha intenzione di ripartire la prossima stagione, il primo rinnovo è stato quello riservato al ‘mastino di San Daniele’. Lo riporta La Nazione.