28 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione svela: “Fiorentina pronta a diventare camaleontica. Pablo Marì per una maglia da titolare”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Fiorentina pronta a diventare camaleontica. Pablo Marì per una maglia da titolare”

Redazione

28 Settembre · 09:45

Aggiornamento: 28 Settembre 2025 · 09:45

TAG:

FiorentinaPioli

Condividi:

di

Fiorentina che potrebbe a gara in corso mettere una difesa a quattro

Quella che ha in mente Stefano Pioli in prima battuta per il derby di oggi pomeriggio a Pisa è una Fiorentina con una linea a tre in difesa. Pronta, certo, a diventare camaleontica e a trasformare la propria retroguardia a quattro in fase di non possesso (decisiva, in tal senso, sarà la posizione di Gosens) ma, essenzialmente, simile per filosofia di gioco a quella vista contro il Napoli. Pioli per tutta la settimana ha insistito su tre centrali di ruolo e dunque, anche alla luce del grave ko di Lamptey e delle poche alternative sulle fasce, la sensazione è che si insisterà sull’impostazione a tre. Ci potrebbe però essere l’inserimento di Pablo Marì, che potrebbe tornare a guidare la difesa al centro con capitan Ranieri sulla sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra: a ieri sera il classe 2005 era in vantaggio sul croato ma la riunione tecnica di questa mattina scioglierà gli ultimi dubbi.

Per il resto non sono attese grosse sorprese. A centrocampo ci saranno Dodo e Gosens sulle fasce oltre a Nicolussi Caviglia in cabina di regia assieme a Mandragora e ad uno tra Fazzini e Sohm (l’ex Empoli è il favorito). In attacco poi si rivedrà la coppia titolare della scorsa stagione, ovvero quella costituita da Gudmundsson alle spalle di Kean. Lo riporta La Nazione.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio