Nazione svela: “Fiorentina pronta a diventare camaleontica. Pablo Marì per una maglia da titolare”

Quella che ha in mente Stefano Pioli in prima battuta per il derby di oggi pomeriggio a Pisa è una Fiorentina con una linea a tre in difesa. Pronta, certo, a diventare camaleontica e a trasformare la propria retroguardia a quattro in fase di non possesso (decisiva, in tal senso, sarà la posizione di Gosens) ma, essenzialmente, simile per filosofia di gioco a quella vista contro il Napoli. Pioli per tutta la settimana ha insistito su tre centrali di ruolo e dunque, anche alla luce del grave ko di Lamptey e delle poche alternative sulle fasce, la sensazione è che si insisterà sull’impostazione a tre. Ci potrebbe però essere l’inserimento di Pablo Marì, che potrebbe tornare a guidare la difesa al centro con capitan Ranieri sulla sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra: a ieri sera il classe 2005 era in vantaggio sul croato ma la riunione tecnica di questa mattina scioglierà gli ultimi dubbi.

Per il resto non sono attese grosse sorprese. A centrocampo ci saranno Dodo e Gosens sulle fasce oltre a Nicolussi Caviglia in cabina di regia assieme a Mandragora e ad uno tra Fazzini e Sohm (l’ex Empoli è il favorito). In attacco poi si rivedrà la coppia titolare della scorsa stagione, ovvero quella costituita da Gudmundsson alle spalle di Kean. Lo riporta La Nazione.