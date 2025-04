Nazione svela: “Al Viola Park si stupiscono ancora che Comuzzo si sa adattare ad ogni situazione”

Come qualsiasi soldato che si rispetti, si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Pietro Comuzzo è così. Affidabile e pronto. Al Viola Park ogni tanto ancora si stupiscono del fatto che sappia adattarsi in fretta a ogni situazione. La sua stagione è arrivata a un punto di svolta. O quantomeno la sua settimana. L’esclusione dalla lista Uefa di Pablo Marí e la squalifica di Ranieri per la trasferta di Roma in campionato lo proiettano nell’undici titolare nelle due gare. Colonna portante nella prima parte della stagione nella quale si è guadagnato anche le convocazioni di Luciano Spalletti.

Il passaggio al 3-5-2 e l’arrivo di un professore del ruolo come Marí lo hanno relegato spesso in panchina, ma Palladino non ha mai nascosto la sua grande fiducia nel ‘soldato’ viola. «Può fare tutti i ruoli della difesa a tre», parole del tecnico che qualche settimana fa è tornato a parlare della sua creatura. D’altra parte lo ha lanciato lui a sorpresa e contro ogni pronostico in Serie A. Un passo alla volta . All’orizzonte c’è la difficile sfida contro il Betis Siviglia dove si piazzerà al centro della retroguardia. Lì dove ha speso il suo percorso europeo, con Pongracic alla sua destra e Ranieri sul fronte opposto. Grandi dubbi in tal senso non ce ne sono. Difesa collaudata che ha già dato buone sensazioni.

A Roma invece dovrà giocare da vice Ranieri, lì a sinistra dove è meno abituato. Anche per questo Palladino lo ha inserito proprio al posto del capitano nel secondo tempo del Derby contro l’Empoli. Una buona mezzora di qualità in quella zona di campo, per capirne i segreti e affinare l’intesa con Gosens in vista della battaglia dell’Olimpico di domenica prossima. Dove con lui ci sarà ancora Pongracic e al centro tornerà Marí, uno che in poche settimane ha saputo regalare solidità e tranquillità ai compagni di reparto. Pure a Pietro, che adesso è chiamato in causa in una stagione di certo altalenante per impiego, ma non per rendimento. Palladino con lui va sul sicuro. Lo scrive La Nazione.