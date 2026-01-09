9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione sottolinea: “Piccoli è di nuovo in ballottaggio con un Kean a mezzo servizio”

Rassegna Stampa

Nazione sottolinea: “Piccoli è di nuovo in ballottaggio con un Kean a mezzo servizio”

Redazione

9 Gennaio · 09:48

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 09:48

TAG:

FiorentinaKeanpiccoli

Condividi:

di

All'Olimpico Piccoli risucchiato nella mediocrità viola del primo tempo

Due partite in quattro giorni per ritrovarsi o per perdersi di nuovo. Roberto Piccoli ha riassaporato la titolarità con la Fiorentina dopo mesi di attesa, tornando a giocare due gare consecutive dall’ inizio per la prima volta da novembre (Mainz e Genoa, rispettivamente il 6 e il 9 novembre). Un ritorno che ha però prodotto dei segnali contrastanti: contro la Cremonese l’ex punta del Cagliari ha fatto il lavoro sporco, ovvero movimenti, sponde e pressione costante. Il gol non è arrivato, ma il peso specifico sì, tanto che l’azione simbolo resta quel rigore guadagnato nel primo tempo e poi inspiegabilmente cancellato, forse la vera medaglia da appuntarsi al petto.

Diversa e decisamente più opaca la serata dello stadio Olimpico contro la Lazio. Piccoli è finito risucchiato nella mediocrità del primo tempo viola e, fino a quando è rimasto in campo, non ha mai messo in difficoltà la retroguardia biancoceleste: due soli palloni giocati in avanti e tre passaggi riusciti, appena il 60% di quelli toccati. Una prova da rivedere, che riapre i dubbi in vista del Milan: Piccoli ora è di nuovo in ballottaggio con un Kean a mezzo servizio. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio