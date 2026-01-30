Nazione sottolinea: “Mercato in entrata? Non si è mossa foglia. I rinforzi che vuole Vanoli non si sono visti”

La quiete prima della tempesta. Almeno è questa la speranza dei tifosi della Fiorentina, che nelle ultime ore non hanno visto muovere foglia nel mercato in entrata. Perché qualcosa in uscita è andato a dama. L’affare Nicolussi Caviglia concluso col Venezia e di riflesso con il Parma. Poi quello relativo a Nzola con il Sassuolo. Tutti contenti, Pisa compreso che non ne voleva più sapere dell’attaccante angolano. Operazioni però di contorno. Certo, utili e propedeutiche alle entrate, ma i rinforzi che attende Vanoli ancora non si sono visti. Lo scrive La Nazione.