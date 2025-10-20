Nazione sottolinea: “Harakiri Fiorentina, ingenuità enorme di Parisi. Viola all’ultimo posto”

Va tutto male alla Fiorentina. Sì, anche dopo che l’idea, il sogno, l’occasione di prendersi la soddisfazione di mandare in tilt il Milan, aveva preso corpo con il vantaggio di Gosens. Va tutto male, perchè (a parte l’ultimo posto in classifica) l’harakiri viola a San Siro è arrivato – dopo il pari di Leao – a causa di un rigore forse generoso, vivisezionato dal Var, ma soprattutto viziato da un’ingenuità enorme di Parisi nel provocarlo su un volpone come Gimenez.

C’è Kean. Eccome. Ma Pioli si presenta a San Siro (bello e intenso il saluto della curva rossonera all’allenatore dell’ultimo scudetto) calando un’altra carta a sorpresa: Fagioli. Che (sorpresa bis) costringe Gud alla panchina. Il modulo prevede un centrocampo più affollato, dove alle spalle di Moise va a muoversi Fazzini, pronto comunque a creare spazi di inserimento per Fagioli. Il Milan? Sembra la squadra B (anche quella C rileggendo la panchina cortissima), ma al centro del gioco c’è e rimane il… signor Modric. E in attacco Leao è ben supportato da Saelemaekers. La partita assume da subito i contorni di un tatticismo quasi esasperato. Viola e rossoneri preferiscono controllarsi, così la prima incursione vera è un pallone scaraventato in cielo da Pavlovic a due passi da De Gea. Azione viziata da un errore in chiusura di Ranieri. Il primo tempo corre via in fretta e da annotare sono più i tanti, ma davvero tanti, errori commessi dalle due squadre che gli spunti di buon gioco. Una (mini) idea ce l’ha il Milan, bella impostazione di Modric, mentre nella Fiorentina il lavoro di filtro della mediana funziona discretamente ma quello che manca è la spinta dei cursori esterni come Dodo e Gosens.

Ritmo basso anche con l’inizio della ripresa, quando, all’improvviso ecco il primo lampo viola. Ci prova dalla distanza Nicolussi Caviglia: rasoterra potente che sfiora il palo. L’episodio diventa però il prologo del vantaggio (10′) con Gosens che piazza in porta un pallone che prima rimbalza fra Maignan e Gabbia. Il vantaggio è ossigeno puro anche se il tempo della festa però dura poco: un affondo del Milan accende Leao che si libera senza difficoltà di Mandragora e fa 1-1 con un rasoterra troppo angolato. De Gea il suo miracolo di giornata lo presenta alla mezz’ora con una deviazione acrobatica su tentativo di Gimenez, piazzato nel bel mezzo dell’area piccola. Siamo già in vista del 90′ quando ecco l’episodio che ricaccia all’inferno la Fiorentina: Parisi si lascia sfuggire Gimenez, smanaccia per controllarlo e il tutto finisce sotto la lente del Var: è rigore. Inutili le proteste dei viola e dal dischetto Leao non sbaglia. Finisce qui, con il Milan in testa al campionato e la Fiorentina all’ultimo posto. Lo scrive La Nazione.