Nazione, Sottil messo ko da alcuni problemi alla schiena. Gollini in porta, Maleh al posto di Barak

Una prova di grande orgoglio nella piena emergenza. Vincenzo Italiano si aspetta questo e nient’altro dalla sua Fiorentina, che questa sera nei 90’ dello stadio intitolato a Fatih Terim si gioca già un’importante fetta di futuro. I viola, però, dovranno farlo con una lista degli infortunati forse mai così lunga nel recente passato, visto che oltre ai lungodegenti nelle ultime ore si sono aggiunti l’ennesimo forfait di Zurkowski ma soprattutto quello di Sottil, messo ko da alcuni fastidi alla schiena che già domenica a Bologna lo avevano costretto al cambio.

A conti fatti, dunque, sono in tutto sei i giocatori dei quali il tecnico dovrà fare a meno e che lo costringeranno all’ennesima smazzata di formazione. A cominciare dalla difesa, dove restano da monitorare le condizioni di Igor che ieri nella rifinitura non ha preso parte alla seduta insieme ai compagni. Uno scarico personalizzato, ha fatto sapere la Fiorentina, che tuttavia non pare tranquillare del tutto il tecnico, il quale scioglierà le riserve solo all’ultimo (la prima alternativa è Ranieri). Per quanto riguarda il resto della difesa, davanti a Gollini, agiranno con tutta probabilità Venuti a destra e Biraghi dalla parte opposta, con il solito Martinez Quarta al centro.

Un dubbio per reparto anche per centrocampo e attacco: sulla linea mediana Maleh dovrebbe giocare al posto di Barak (che ha disputato cinque gare di fila dal 1’) mentre non pare in dubbio l’impiego né di Amrabat in regia né di Bonaventura sul lato opposto. Punto di domanda anche nel tridente, che sarà guidato da Cabral: col al brasiliano ha chance di partire titolare Saponara, mentre per la terza maglia è testa a testa tra Kouame (favorito) e Ikoné. Lo scrive La Nazione.

