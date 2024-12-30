Nazione: "Sottil è rinato, si sacrifica in difesa, ha dimostrato attaccamento, bellissimo il gol"

E persino Palladino ha voluto blindarlo

Dopo Kean, l’altro grande eroe della serata è stato senza dubbio Riccardo Sottil. Il prodotto del vivaio viola è rinato dopo un’estate complicata in cui era stato anche al centro delle voci di mercato.

E persino Palladino ha voluto blindarlo, raccogliendone ora i frutti. La prestazione di ieri lascia intravedere tre buone notizie: la prima riguarda la sua posizione in campo a sinistra, dove, oltre ad attaccare, si è anche sacrificato per coprire in difesa; la seconda è il fatto che sia sempre presente durante il match e che si arrabbi nei limiti del consentito, dimostrando così il suo attaccamento alla causa; la terza è poi ovviamente il bellissimo gol, sintomo di lucidità e qualità. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-e-ancora-una-squadra-vera-pareggio-che-vale-tanto-per-come-si-era-messa-la-gara/282684/