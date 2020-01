La Nazione in edicola oggi afferma che la Fiorentina continua a lavorare forte per portare Il centrocampista del Sassuolo Duncan in viola, ma la richiesta di 20 milioni da parte dei neroverdi appare ancora troppo elevata. Per questo motivo la viola starebbe pensando di inserire Sottil nella trattativa, al fine di smussare la cifra: nell’affare potrebbe rientrare anche Goldaniga, oggi al Genoa ma di proprietà del Sassuolo.