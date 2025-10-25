25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Nazione: “Sorride Pioli, recuperati Gosens e Kean per la gara con il Bologna”

I due assenti precauzionalmente a Vienna

C’erano tutti. E questa è senza dubbio la notizia migliore per Stefano Pioli, che ieri alla ripresa degli allenamenti al Viola Park ha ritrovato anche Moise Kean e Robin Gosens, assenti precauzionalmente nella trasferta di Vienna. La squadra si è allenata nel pomeriggio dopo essere rientrata dall’Austria alle 2 di notte. Allenamento di scarico per chi ha giocato contro il Rapid, gli altri hanno sostenuto un allenamento più intenso. Da oggi si comincerà a entrare nel dettaglio della sfida contro il Bologna. Certi, come detto, i recuperi di Gosens e Kean che saranno in campo dal 1′. Attesi i ritorni anche degli altri titolari rimasti a riposo in coppa. Pongracic riprenderà il suo posto come braccetto destro, Ranieri agirà sul fronte opposto. Dall’inizio anche Dodo, mentre in mediana il ballottaggio è aperto: Fagioli, in netta crescita, non dovrebbe rimanere fuori.

L’idea del doppio play con Nicolussi Caviglia piace e sarà portata avanti. Potrebbe partire dalla panchina Mandragora. Fazzini dovrebbe infatti essere riproposto nella doppia veste di mezzala (senza palla) e trequartista (con la palla). Davanti pochi dubbi: con Kean ci sarà Gudmundsson. Dopo la buona prova in nazionale è tornato al gol anche in maglia viola. Buon impatto dalla panchina contro il Rapid. Adesso c’è da alzare il livello anche contro avversari più probanti. Lo riporta La Nazione. 

