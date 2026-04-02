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Nazione: “Solo oggi si conosceranno le reali condizioni di Kean. A rischio per Verona”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Solo oggi si conosceranno le reali condizioni di Kean. A rischio per Verona”

Redazione

2 Aprile · 09:12

Aggiornamento: 2 Aprile 2026 · 09:12

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Gattuso l'ha deciso di richiamare in panchina perché ormai stremato

Saranno note solo oggi le reali condizioni di Moise Kean. Quelle psicologiche ma soprattutto quelle fisiche. Perché l’eliminazione dell’Italia nella finale del playoff mondiale contro la Bosnia ha sicuramente lasciato strascichi anche nel centravanti, che nonostante l’ennesima prova maiuscola che lo ha fatto salire a quota tredici centri in azzurro in ventisei gare giocate (con un bottino di otto reti nelle ultime sei sfide) è stato visto lasciare l’aeroporto di Malpensa mercoledì notte con il morale decisamente a terra. 

Fino al 71′, quando Gattuso ha deciso di richiamarlo in panchina perché ormai stremato. Secondo le prime informazioni filtrate sia dalla Fiorentina che dall’entourage del giocatore, non sembra esserci nulla di preoccupate attorno alle condizioni di Kean, che tuttavia oggi verrà valutato con attenzione. La volontà è infatti quella di scongiurare ricadute. Ecco perché ad oggi la sensazione è che al Bentegodi possa essere Piccoli la punta designata a partire dal 1′. E questo sia perché Kean tornerà stanco e acciaccato sia perché l’ex Cagliari, prima della sosta, ha dato segnali di rinascita. Lo scrive La Nazione. 

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