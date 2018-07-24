Nazione, solo la cessione di Rebic può portare Pjaca a Firenze. La Samp offre soldi, la Fiorentina no

Doppio schiaffo servito. Dopo Mario Pasalic, anche Marko Pjaca.E poco importa se sulle piste del giocatore di proprietà del Chelsea si sia fiondato anche il Werder Brema per un testa a te sta con l’At...

Doppio schiaffo servito. Dopo Mario Pasalic, anche Marko Pjaca.E poco importa se sulle piste del giocatore di proprietà del Chelsea si sia fiondato anche il Werder Brema per un testa a te sta con l’Atalanta. Il nazionale croato, invece, è destinato a cambiare aria, ma non a respirare quella che scende da Fiesole, considerato che i bianconeri hanno deciso di chiudere la porta alla formula proposta della Fiorentina che non prevedeva l’obbligo nel diritto di riscatto fissato a 20 milioni nel 2019. E non c’è recompra che tenga. I bianconeri devono rientrare e quindi chi offre il milioni chiesti per Pjaca si prende subito il giocatore. Ecco che la Samp, che ha soldi in cassa, ha teso le antenne, con Sabatini – nuovo direttore tecnico blucerchiato – pronto a fare uno sgarbo a Corvino. E l’arrivo di Defrel non ha certo fatto deragliare le attenzioni del club di Genova. Anzi.

E’ tornato di moda de Paul, che a Udine non vuole più rimanere e a Firenze verrebbe di corsa. Foga però stoppata dalle richieste dell’Udinese che, dopo un timido sondaggio sullo stesso Pjaca, vuole per il numero 10 non meno di 15 milioni. Troppi per Corvino che non è deciso ad andare in doppia cifra, soprattutto in questa sessione di mercato, a meno che non arrivino dirimbalzo soldi freschi dalla cessione di Ante Rebic (non ci sono novità dalla Germania) o milioni diretti dalla vendita di Valentine Eysseric (Nantes pronto a fare un’offerta congrua) o di Riccardo Saponara. Per lui è tornato in voga il Parma che, scampato alla retrocessione dopo la ‘vicendaCalaiò’, ora è deci- so a costruire una squadra per risalire dal -5. Formula proposta prestito oneroso con garanzia di riscatto a 7 milioni l’anno successivo.

La Nazione