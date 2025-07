Nazione: “Sohm-Parma addio deciso ad inizio estate. Pradè può offrire fino a 12 milioni”

L’impressione è che lì a cavallo della linea mediana possa accadere ancora molto per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina. Simon Sohm resta l’uomo più chiacchierato e la sua situazione è chiara ormai da diverse settimane.

Piace a Pioli, i contatti con l’entourage sono stati positivi e trovare un accordo sull’ingaggio non è un problema. Manca ancora l’accordo con il Parma, che non c’è mai stato. Ma la Fiorentina sa bene di poterlo trovare in qualsiasi momento. La richiesta iniziale di 20 milioni dei ducali era fuori da ogni parametro, Pradè può spingersi fino a 10-12 milioni, magari con qualche bonus. Piccoli passi, giorno dopo giorno. Il Parma e il calciatore hanno concordato l’addio a inizio estate. Più passa il tempo più le richieste dovranno attenuarsi. Lo scrive La Nazione.