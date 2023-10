Nazione: “Sofferenza Fiorentina in Conference, le scelte di Italiano non pagano. Due gol per evitare il peggio”

La vita in Conference non è facile, e la Fiorentina se la complica ulteriormente. Un primo tempo da dimenticare, poi a mezz’ora dalla fine la squadra di Italiano si sveglia con i cambi. Ma la prima frazione evidenzia le scelte di Italiano in senso negativo, la Fiorentina soffre e gli ungheresi segnano. Gli ospiti raddoppiano a inizio ripresa e quasi calano il tris, poi i cambi risollevano la viola. I due gol di Barak e Ikonè servono a garantire il pareggio, ma che sofferenza. Lo scrive La Nazione.

