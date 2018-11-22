Nazione, Simeone non segna da 698 minuti. Assist con l'Argentina, con la speranza torni sbloccato...

L’assit fornito a Dybala gli deve aver giovato. Giovanni Simeone è pronto a tornare in campo per segnare con la sua Fiorentina. Ora che ha lasciato il segno con l’Argentina, Giovanni si è scrollato di...

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2018 12:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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