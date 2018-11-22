Nazione, Simeone non segna da 698 minuti. Assist con l'Argentina, con la speranza torni sbloccato...
L’assit fornito a Dybala gli deve aver giovato. Giovanni Simeone è pronto a tornare in campo per segnare con la sua Fiorentina. Ora che ha lasciato il segno con l’Argentina, Giovanni si è scrollato di...
L’assit fornito a Dybala gli deve aver giovato. Giovanni Simeone è pronto a tornare in campo per segnare con la sua Fiorentina. Ora che ha lasciato il segno con l’Argentina, Giovanni si è scrollato di dosso tutti i cattivi oensieri ed è pronto ad abbattere quei numeri negativi che lo vedono lontano dal gol da troppo tempo (698 minuti, dal 13’ minuto della trasferta di Genova contro la Samp). Proprio a Bologna, Simeone segnò il suo primo gol in trasferta in maglia viola, il 2 ottobre 2016. Ora per l’argentino conta solo lasciarsi alle spalle quei 55 giorni di digiuno.
La Nazione