Labaro Viola

Nazione, Simeone non segna da 698 minuti. Assist con l'Argentina, con la speranza torni sbloccato...

L’assit fornito a Dybala gli deve aver giovato. Giovanni Simeone è pronto a tornare in campo per segnare con la sua Fiorentina. Ora che ha lasciato il segno con l’Argentina, Giovanni si è scrollato di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2018 12:09
Nazione, Simeone non segna da 698 minuti. Assist con l'Argentina, con la speranza torni sbloccato... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
La Nazione
Simeone
Condividi

L’assit fornito a Dybala gli deve aver giovato. Giovanni Simeone è pronto a tornare in campo per segnare con la sua Fiorentina. Ora che ha lasciato il segno con l’Argentina, Giovanni si è scrollato di dosso tutti i cattivi oensieri ed è pronto ad abbattere quei numeri negativi che lo vedono lontano dal gol da troppo tempo (698 minuti, dal 13’ minuto della trasferta di Genova contro la Samp). Proprio a Bologna, Simeone segnò il suo primo gol in trasferta in maglia viola, il 2 ottobre 2016. Ora per l’argentino conta solo lasciarsi alle spalle quei 55 giorni di digiuno.

La Nazione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok