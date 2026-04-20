Nazione sicura: “Vanoli oggi chiederà alla squadra di vincere ancora per volare a +11 sul Lecce”

Un gap del genere vorrebbe dire essere pressoché certi della salvezza

L'occasione migliore per mettere il punto esclamativo su una stagione da dimenticare e, soprattutto, iniziare a programmare il futuro. La sfida di questa sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina ha il sapore di una chance quasi irripetibile per i viola, che in Salento contano di chiudere il discorso salvezza per poter vivere in serenità le ultime cinque giornate di campionato, tre delle quali vedranno la squadra di Vanoli scendere in campo contro avversarie ancora in piena corsa per la Champions (Roma, Juventus e Atalanta).

Ecco perché, alla luce del pareggio della Cremonese e delle non perfette condizioni dei giallorossi (peggior attacco dei top-5 campionati europei nonché reduci da quattro ko consecutivi), la sensazione è che oggi il tecnico chiederà un ultimo sforzo alla sua comitiva, arrivata alla quinta partita nello spazio di appena 16 giorni: vincere ancora e volare a +11 sul Lecce vorrebbe dire essere pressoché certi della salvezza, benché ad oggi il noto portale di statistiche Opta dia ai viola appena lo 0,11% di chance di retrocedere. Lo scrive La Nazione.