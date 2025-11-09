9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:27

Nazione sicura: “Per vedere l’effetto Vanoli sul gioco serviranno almeno un paio di settimane”

Redazione

9 Novembre · 09:22

Aggiornamento: 9 Novembre 2025 · 09:22

Vanoli si aspetta un passo in avanti almeno sotto l'aspetto mentale

Per vedere l’effetto-Vanoli riprodotto sul terreno di gioco, probabilmente, serviranno almeno un paio di settimane (quelle, per intenderci, di pausa che arriveranno dopo l’impegno di quest’oggi a Genova e che permetteranno al nuovo tecnico viola – al netto dei Nazionali in partenza – di lavorare con un pizzico più di serenità) eppure l’allenatore dopo appena due sedute al Viola Park si aspetta un deciso passo in avanti almeno sotto l’aspetto mentale: «Dobbiamo ripartire da poche cose ma quelle poche cose dobbiamo farle bene» ha spiegato il mister all’antivigilia della gara di Marassi, facendo intendere che da parte della sua nuova squadra si aspetta innanzitutto un miglioramento che parta testa. Lo scrive La Nazione.

