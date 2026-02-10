10 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione sicura: “In queste ultime 14 partite serve l’uomo-Paratici per strappare la stagione”

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione sicura: “In queste ultime 14 partite serve l’uomo-Paratici per strappare la stagione”

Redazione

10 Febbraio · 09:34

Aggiornamento: 10 Febbraio 2026 · 09:34

TAG:

FiorentinaParatici

Condividi:

di

Prima la Fiorentina salta la linea rossa, prima Firenze potrà respirare

Quattordici partite accompagnano la Fiorentina alla fine del campionato. E, possibilmente, alla salvezza. Quattordici tappe che sono già un countdown che porta ansia, tensione e consapevolezza che se la squadra viola non comincia a fare quello che le è sempre riuscito poco (o niente), ovvero vincere, tutto sarà drammaticamente complicato. Quattordici partite che, volendo esasperare il concetto, sono già altrettanti match point da mettere in fila. Uno via l’altro per far sì che magari nel bel mezzo di questo conto alla rovescia, la Fiorentina possa arrivare a potersi chiamare fuori da una lotta per la retrocessione che fa male. Crea disagio e paure.
Dunque, prima Vanoli e il gruppo si svegliano, prima saltano la linea rossa che vale la salvezza dal quart’ultimo posto in su, e prima Firenze potrà respirare. E iniziare a guardare al futuro.

Diciamo che nelle 14 tappe che portano all’ultima domenica della stagione, le prime (prossime) sette saranno quelle da sfruttare al massimo per chiamarsi fuori (magari non del tutto, ma finalmente fuori) dalla palude attuale, ma in queste prossime sette partite, la Fiorentina dovrà essere tutta un’altra cosa rispetto a quella di oggi, di ieri, di inizio stagione. Grinta e ambizione, orgoglio e tenacia avranno un valore identico alla prestazione da realizzare sul campo. Il che vuole dire che la squadra di Vanoli dovrà essere prima cinica e coraggiosa e non timida e impaurita.

Ed è questo risveglio-rilancio psicologico che dovranno vedersi i primi lampi del lavoro di Paratici. Lui, uomo di calcio, uomo della Provvidenza, dovrà dare e portare a Vanoli e al gruppo quello che serve per ‘strappare’ la stagione.
E’ questo il primo compito dell’uomo-Paratici. Del dirigente che prima ancora di pensare al futuro deve risolvere i guai del presente. Lo riporta La Nazione.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio