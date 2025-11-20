Nazione sicura: “Gosens ha poche chance di rientrare tra i convocati: lavora ancora a parte”

Quello di oggi sarà il primo allenamento a ranghi compatti per Paolo Vanoli con vista Juventus. Ieri sono infatti rientrati gli ultimi nazionali al Viola Park: da Dzeko a Sohm, passando per gli azzurrini Comuzzo e Fortini. Gli altri si sono aggregati al gruppo in precedenza e dunque per il nuovo tecnico viola sarà possibile entrare ancor di più nel dettaglio della partita. Perché per esempio Sohm è indiziato per giocare titolare (in sua assenza è stato provato Ndour con Mandragora e Nicolussi Caviglia in regia), così come Fortini che dovrebbe prendere il posto di Gosens, che lavora ancora a parte. Man mano che passano i giorni si assottigliano le possibilità del tedesco di rientrare nell’elenco dei convocati per il big match di sabato. L’obiettivo è sempre stato quello di esserci: ci proverà ma oggettivamente le chance a questo punto sono poche.

Chi sta sempre meglio è invece Moise Kean, anche ieri in campo con i compagni e con l’infortunio alla tibia che ormai sembra soltanto un ricordo. Il centravanti gigliato è pronto a riprendersi la maglia da titolare, con Gudmundsson che agirà alle sue spalle, in un ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco che abbiamo già visto contro il Genoa. In difesa dovrebbero essere confermati Pongracic e Pablo Marì. Un dubbio come braccetto di sinistra c’è. Viti è stato spesso coinvolto fra i titolari nelle ultime sedute. Vedremo se potrà scalzare Ranieri dall’undici titolare. Ieri il capitano viola è diventato babbo per la seconda volta. La Fiorentina ha festeggiato sui social la nascita della piccola Amelia. Lo riporta La Nazione.