Nazione: “Segnali incoraggianti da Gudmundsson, punta ad una maglia da titolare con il Como”

Moise Kean è stato costretto a saltare l’allenamento di ieri mattina per una lieve sindrome influenzale. Nessun allarme, però: l’attaccante, su suggerimento dello staff medico, ha osservato un giorno di riposo e punta a tornare già oggi in campo per preparare la gara di domenica con il Como.

Segnali incoraggianti arrivano intanto da Gudmundsson, che ha lavorato regolarmente con i compagni e col pallone. L’islandese, fermato in Nazionale da un problema alla caviglia, è in crescita e punta a riprendersi la maglia da titolare già nel prossimo impegno del Franchi. Lo scrive La Nazione.