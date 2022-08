Nazione, se parte Milenkovic il suo sostituto deve giocare con il destro e saper colpire di testa

Ultimi due requisiti necessari per sostituire Milenkovic nella sua posizione: piede destro e buona capacità di colpire di testa, specialità con a parte Igor non ha interpreti insuperabili nella difesa viola. Insomma una scelta impegnativa e si suppone che la Fiorentina si sia mossa per tempo per un eventuale piano B. Lo scrive La Nazione.

