Nazione, se la Fiorentina vuole acquistare Brekalo dovrà farlo a titolo definitivo, no al prestito

Ha preso tempo, lasciando in sospeso una trattativa (fra l’altro ben avviata) con il Monza. Poi, in ogni caso, l’ex granata Brekalo ha voluto mettere in chiaro – anche con la Fiorentina – le cose sul suo futuro: il sì al ritorno in Italia è una certezza, ma la formula del prestito non lo convince. In altre parole, l’esterno offensivo, vuole staccarsi definitivamente dal Wolfsburg e dunque, i dirigenti viola (o, nel caso, quelli del Monza) dovranno presentarsi in Germania con una proposta d’acquisto a titolo definitivo. Lo scrive La Nazione.

