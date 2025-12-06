6 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Nazione scuote Gudmundsson: “Alibi finiti, deve svoltare. Ma oggi partirà ancora dalla panchina”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nazione scuote Gudmundsson: "Alibi finiti, deve svoltare. Ma oggi partirà ancora dalla panchina"

Redazione

6 Dicembre · 09:33

Aggiornamento: 6 Dicembre 2025 · 09:48

Vanoli ha certificato il nuovo umore di Gudmundsson

Più sorridente e tranquillo. E non potrebbe essere altrimenti. Paolo Vanoli ha certificato il nuovo umore di Albert Gudmundsson, dopo la notizia della chiusura definitiva del processo a suo carico in Islanda per cattiva condotta sessuale. Vicenda che ha condizionato e non poco anche le prestazioni del trequartista islandese. Vanoli ha fatto leva anche su questo in settimana, fermo restando che il 10 viola dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Ma è chiaro che adesso per Albert gli alibi siano finiti. Mentalmente libero, dovrà dimostrare anche sul campo questa sua rinnovata spensieratezza. Vanoli crede nel suo talento, Firenze e i tifosi viola aspettano ancora di vederne la versione migliore. Adesso tocca a lui. Servono giocate e continuità. A cominciare da oggi pomeriggio, quando probabilmente sarà chiamato in causa a gara in corso. Ora o mai più. Gud ha tutto per far svoltare la sua stagione e quella viola. Lo riporta La Nazione.

