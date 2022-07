Nazione, rivoluzione Fiorentina con la Triestina: Gollini in porta. Difesa con Quarta e Igor, torna Amrabat

La Fiorentina di mister Vincenzo Italiano sfiderà, oggi, la Triestina. Lo scorso anno nel Girone A di Lega Pro la squadra si è classificata al quinto posto, eliminata ai Play Off dal Palermo, poi vincitore. In rosa calciatori esperti come l’ex Atalanta Giuseppe De Luca, ma anche ex viola come Alessandro Lovisa. Secondo quanto riportato da La Nazione ci sarà stazione per ampia rotazione rispetto alla partita contro il Trento: Gollini dovrebbe giocare in porta dopo il piccolo problema dei giorni scorsi, mentre in difesa è rebus, ma dovrebbero giocare Martinez Quarta, Igor e Terzic. A centrocampo ci sarà sicuramente spazio per Amrabat, così come in attacco partirà Saponara.

Foto: social Fiorentina