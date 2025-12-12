Nazione rivela: “Primo sorriso da allenatore della Fiorentina per Vanoli, proiettato già al Verona”

Primo sorriso da allenatore della Fiorentina per Paolo Vanoli, già proiettato alla partita di domenica contro il Verona. «E’ una vittoria che volevamo fortemente in una competizione a cui teniamo. Faccio i complimenti a chi ha giocato e a chi è entrato. Cercavo questo spirito, ma dev’essere solo l’inizio. Dobbiamo capire che ogni partita per noi dev’essere una fatica. Andiamo insieme al Viola Park, staremo in ritiro. Sarà anche bello, ci si unisce dopo una vittoria. Lo faccio anche per recuperare. Quando vieni da tante non vittorie la fatica più grossa è quella mentale. Abbiamo messo un mattoncino, la strada sarà lunga. Non mi ero abbattuto prima e non mi voglio esaltare adesso. Ma sono contento e per la prima volta ho visto un atteggiamento che mi riflette per come sono fatto». Lo scrive La Nazione.