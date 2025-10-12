12 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:32

Nazione rivela: “Oggi e domani niente allenamenti per la Fiorentina. Ieri seduta tattica e palle inattive”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nazione rivela: “Oggi e domani niente allenamenti per la Fiorentina. Ieri seduta tattica e palle inattive”

FiorentinaPioli

Martedì Dodò e Fazzini potrebbero tornare in gruppo

Sono proseguiti anche ieri gli allenamenti della Fiorentina, seppur a ranghi ridotti. Al Viola Park, la settimana di lavoro si è conclusa con una seduta improntata sulla tattica e sullo sviluppo delle palle inattive. Oggi e domani Ranieri e soci godranno di due giorni di riposo, con la ripresa delle sedute fissata per martedì mattina. Giorno nel quale sono attesi a Firenze i primi nazionali, di rientro dagli impegni con le rispettive selezioni. Il 14 dovrebbero infatti rivedersi in quel di Bagno a Ripoli Pongracic, Dzeko e Kospo. Tutti gli altri, invece, faranno ritorno agli ordini di mister Pioli tra mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda gli acciaccati, continuano a fare progressi Fazzini e Dodo, che da martedì potrebbero riprendere ad allenarsi in gruppo. Più indietro Sohm, ancora alle prese con la fascite plantare che gli ha fatto saltare le ultime due partite. Lo scrive La Nazione.

