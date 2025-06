Nazione rivela: “Fiorentina su Musah del Milan, i viola puntano al prestito con diritto di riscatto”

Il centrocampo per la Fiorentina, sarà il reparto dove investire più energie, al netto di alcune possibili cessioni pesanti. L’arrivo di Fazzini non sarà l’ultimo della lista, ma per adesso non sembrano esserci affari caldi. Un nome nuovo arriva da Milano, sponda rossonera.

Pradè e Goretti sarebbero interessati a Yunus Musah, centrocampista americano. L’ex Valencia viene da una stagione negativa, dove spesso è stato beccato dal popolo di San Siro. L’affare col Napoli è in stand-by, e la Fiorentina potrebbe approfittarne. Un prestito con diritto di riscatto, come Adli, sarebbe la formula maggiormente gradita dai viola. Lo scrive La Nazione.