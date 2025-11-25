Nazione rivela: “Dodò-Fiorentina rinnovo vicino fino al 2030 con opzione per un altro anno”

Dodo e la Fiorentina non sono mai stati così vicini al rinnovo. Almeno in rapporto agli ultimi tempi, nei quali il giocatore – tramite il suo entourage – aveva alzato un muro alla proposta di prolungamento del club, arrivata già alla fine dello scorso campionato: colpa di alcune postille legate al nuovo contratto che, a suo dire, non combaciavano con le richieste (il nodo era quando far partire l’aumento di ingaggio) e a presunte offerte di top club che avrebbero preso informazioni nei suoi confronti. Uno scenario, quest’ultimo, che in realtà non si è mai verificato (ad eccezione di una telefonata esplorativa del tecnico del Barcellona Flick) ma che aveva portato Dodo e il club di Commisso a qualche incomprensione.

Da 48 ore, tuttavia, lo scenario è cambiato. Il ds Goretti ha avuto modo di incontrare l’agente dell’ex Shakhtar, Giuliano Bertolucci (presente allo stadio nel match con la Juventus) per fare il punto della situazione. Un faccia a faccia che è stato positivo e che, se non ci saranno ostacoli, dovrebbe portare nelle prossime settimane Dodo a estendere il suo contratto con la Fiorentina – in scadenza nel 2027 – fino al 2030 con opzione per un altro anno. Lo riporta La Nazione.