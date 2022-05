Nazione, riscatto Torreira? A metà mese, la Fiorentina punta ad abbassare il prezzo dell’Arsenal

L’agenda di mercato tenuta da Barone e Pradè ha l’alert fissato per la metà del mese. Sono queste, infatti, le tre situazioni in bilico fra presente e futuro che la Fiorentina vuole e deve risolvere in fretta. Torreira (Arsenal). Quindici milioni agli inglesi e il giocatore sarà viola. Le carte parlano chiaro. Il discorso semmai è questo: puntare ad abbassare un po’ il prezzo, chiudere l’operazione e poi discutere del contratto del giocatore. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORSA SULL’ATALANTA, LA FIORENTINA AVRÀ ARITMETICAMENTE L’EUROPA GIÀ LUNEDÌ?