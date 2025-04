Nazione: “Riscatto Gosens, la Fiorentina a breve verserà 7,5 milioni all’Union Berlino”

Non che ci fossero dubbi particolari, ma la buona notizia l’ha raccontata lo stesso Robin Gosens in un’intervista rilasciata a Kicker. «Non ci vorrà ancora molto prima di diventare ufficialmente un giocatore viola, dato che esiste un’opzione di acquisto al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Siamo vicini al traguardo».

Tradotto: entro breve la Fiorentina verserà nelle casse dell’Union Berlino altri 7,5 milioni di euro, dopo i 500.000 euro sborsati la scorsa estate per il prestito oneroso. Non è solo una questione di obbligo o meno di riscatto. Restare a Firenze è proprio una volontà precisa di Robin e della moglie Rabea, integratissima in città insieme ai due figli. «Questa ormai è casa mia, quando mi sento mentalmente sereno, e percepisco la fiducia e l’apprezzamento dell’ambiente, tutto questo influisce positivamente su di me. E sul mio rendimento. Sono in ottima forma, sia fisica che psicologica». Lo riporta La Nazione.