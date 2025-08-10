Nazione: “Rinnovo Mandragora, se arriverà lo strappo verrà ceduto per 8-10 milioni”

Rolando Mandragora, ancora out per alcuni problemi fisici. Da domani ogni giorno è buono per un aggiornamento tra Fiorentina e suo entourage per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Il club viola offre un rinnovo fino al 2028 (con opzione di un ulteriore anno) a una cifra poco più alta rispetto al milione e seicento mila euro percepito ora dal giocatore.

Mandragora vorrebbe, invece, un rinnovo intorno ai 2 milioni annui. La speranza dell’entourage del giocatore è che la Fiorentina possa ritoccare l’offerta verso l’alto viste le cessioni di esuberi come Nzola e Sottil. Se, invece, si arriverà allo strappo, difficilmente Mandragora rimarrà con il contratto in scadenza (seppur con opzione per il 2027). A quel punto sarebbe probabile la cessione (8-10 milioni) con ritorno dei viola sul mercato. Lo riporta La Nazione.