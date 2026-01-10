10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:08

Nazione: “Riflessioni in corso su Fortini. La Fiorentina potrebbe venderlo. Roma molto interessata”

Il contratto in scadenza nel 2027 ed un modulo senza quinti potrebbe portare ad una sua cessione

Capitolo Fortini. Al Viola Park qualche riflessione in corso c’è anche su di lui. Il contratto in scadenza nel 2027 (con le trattative per il rinnovo che non sono decollate) e un modulo all’orizzonte senza quinti, potrebbero indurre i dirigenti viola a monetizzare la cessione. In questo senso la Roma è sempre molto interessata (in estate la Fiorentina ha rifiutato 13 milioni più bonus). Discorso che potrebbe essere anche slegato da quello relativo a Baldanzi, ma sicuramente se ne parlerà nell’incontro della prossima settimana tra i due club. Lo scrive La Nazione.

