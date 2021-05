Nazione, Ribery rinnoverà con la Fiorentina fino al 2022. La chiusura prima della fine dal campionato

La Fiorentina e Franck Ribery sono al lavoro per il rinnovo. Nei prossimi giorni potrebbe tenersi l’incontro decisivo per il rinnovo di contratto del campione francese fino al 2022. Un punto di partenza dunque ed una garanzia per rilanciare la Fiorentina. L’ingaggio verrà ridotto, le parti puntano ad una chiusura prima della fine del campionato. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

