La Nazione in edicola oggi fa un focus sulla situazione infortuni in casa viola, incentrandosi in particolare sulle situazioni legate a Frank Ribery e Alfred Duncan. Il francese tra un paio di giorni volerà in Germania per farsi rimuovere le componenti di sintesi, cioè le viti, inserite con l’operazione. Dopodiché potrà dire addio alle stampelle: servirà ancora tempo, ma il peggio è alle spalle. Duncan invece si è infortunato alla coscia circa un mese fa, durante una gara contro il Genoa: si sta riprendendo e dalla settimana prossima dovrebbe lavorare con il gruppo.