Nazione, retromarcia dell’Inter per Milenkovic: la Fiorentina ha sparato, chiedendo 20 milioni per la sua cessione 

Il nodo Milenkovic resta sul tavolo. Nodo, per la verità, fino a un certo punto, considerato che la questione è chiara in quasi tutte le sue sfaccettature. Proviamo a riassumere e andare anche oltre. L’Inter ha la necessità di potenziale la sua linea difensiva non solo sotto il profilo tecnico, ma anche numerico, considerato che ha perso da qualche settimana Ranocchia passato al Monza. La giravolta di Bremer ha scompaginato i piani nerazzurri perché doveva essere lui il ’numero’ designato, aspettando comunque di capire la intenzioni del Psg su Skriniar. Il centralone è a oggi rimasto, con il vuoto che in ogni caso c’è. Nerazzurri così hanno virato su Milenkovic, ma la Fiorentina avrebbe sparato altro, fino a sfiorare i 20 milioni. Retromarcia Inter, in attesa di più ’miti’ consigli. Lo scrive La Nazione.

