Per quanto riguarda Moise Kean, al momento la sua situazione resta tranquilla. L’attaccante è in vacanza e non si registrano movimenti significativi. La voce di un interesse del Fenerbahce è emersa recentemente, ma non pare tale da turbare i piani viola.

Anche le piste che portano al mondo arabo sembrano oggi del tutto marginali. L’obiettivo dichiarato della società è comunque quello di intervenire con decisione sull’attacco, senza attendere sviluppi su eventuali uscite. Lo scrive La Nazione.