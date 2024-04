Nazione, Ramazani nel mirino della Fiorentina: i viola l’hanno già contattato a gennaio

La Fiorentina pensa già alla prossima stagione. Per l’attacco, in attesa del possibile ribaltone che coinvolgerà esterni (Sottil, Ikonè e via dicendo) e centrali (Belotti e Nzola), è giusto monitorare le manovre sul giovane (classe 2001) Largie Ramazani sotto contratto con l’Almeria fino al giugno 2025 e proveniente dalla scuola under del Manchester United. La Fiorentina lo ha contattato a gennaio, prima di andare a chiudere per il Gallo. Lo scrive La Nazione.

