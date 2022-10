Nazione, Quarta il giocatore più impiegato dopo 9 partite: al secondo posto Biraghi con 689’, al terzo Kouame 

Nelle nove gare di campionato fino ad oggi disputate dalla Fiorentina il giocatore che ha collezionato il maggior numero di minuti in campo è Lucas Martinez Quarta. L’argentino, su un totale di 887 minuti, recuperi compresi, è stato in campo per 797 minuti. Al secondo posto Cristiano Biraghi con 689 e al terzo Christian Kouame con 618. Agli ultimi posti dei 25 giocatori impiegati da Italiano ci sono Luca Ranieri con 98 minuti, Alfred Duncan con 82 e Szymon Zurkowski con 42. Lo scrive La Nazione.

