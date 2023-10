Nazione, quando il vero Beltran? E se diventasse la carta per far rifiatare Jack? Ora è al 65/70%

Quando il vero Beltran? Ha trascorso la sosta lavorando con la Nazionale, ma sta studiando (con impegno) il calcio italiano. In una ipotetica graduatoria che misuri il suo inserimento nella Fiorentina – parliamo a livello di lavoro tattico, sia chiaro –, Beltran è ancora al 65-70 per cento. Non male, certo, ma lo standard giusto ancora non c’è e questa è la più semplice, ma determinante, spiegazione per il perché l’argentino non ha ancora preso confidenza con il gol. Vivrà le prossime settimane con seduta di allenamento intense per immergersi al meglio nella «fisicità» (come l’ha definita lui) della manovra viola e poi porterà al gruppo quella qualità e quelle giocate che lo hanno reso famoso e importante in Argentina. Beltran farà senza dubbio la punta centrale, ma occhio alle sorprese.Italiano sta studiano anche come eventualmente ’manipolare’ il dna dell’attaccante. L’impiego come seconda punta, magari accanto a Nzola, non è da escludere. E se alla fine, in occasioni particolari, l’allenatore decidesse di arretrarlo un po’, magari per dare un turno di relax a Bonaventura? Il dibattito è aperto. Lo scrive La Nazione.