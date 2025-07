Nazione: “Prossima settimana incontro Fiorentina-Parma per Sohm, ballano 6 milioni”

Valutazioni in corso, firmate Stefano Pioli. Sono questi i giorni in cui il tecnico della Fiorentina maturerà le proprie opinioni sui singoli che inevitabilmente s intrecceranno poi con le scelte di mercato in entrata e in uscita. I ruoli da coprire sono noti: centrocampista, vice Dodò e una seconda punta anche a prescindere dal futuro di Beltran. Le linee guida sono chiare. I candidati in mezzo al campo ci sono, anche se l’impressione è che la Fiorentina stia lavorando su profili non usciti a livello mediatico.

Se Kessie rimane una costosa suggestione, per Sohm la Fiorentina sta attendendo che il Parma scenda a più miti consigli. I contatti dei giorni scorsi hanno messo i due club in posizione d’attesa. Troppi i 18-20 milioni che chiede il Parma con la Fiorentina che non vorrebbe andare oltre i 10-12. È previsto un incontro la prossima settimana per capire se a metà strada ci si potrà stringere la mano. Lo scrive La Nazione.