Nazione: “Pronto ingaggio per Kean da 4,5 milioni bonus compresi. Commisso vuole premiarlo”

Moise Kean ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Fiorentina con una semplice dichiarazione di fedeltà al club, spegnendo le tensioni delle ultime settimane legate alla clausola rescissoria. Il centravanti ha affermato di essere motivato a proseguire la sua avventura in viola, sottolineando la gratitudine verso una società che lo ha sempre supportato.

La sua presenza sorridente in allenamento e l’accoglienza calorosa dei tifosi hanno trasformato quello che poteva essere un giorno teso, l’ultimo della clausola, in una festa. Ora, chi vorrà Kean dovrà trattare direttamente con la Fiorentina, e a un prezzo superiore ai 52 milioni precedentemente fissati. Il futuro del giocatore si prospetta ancora più saldo, con un nuovo contratto praticamente pronto. La Fiorentina e l’entourage di Kean stanno lavorando a una proposta significativa: l’attaccante vedrà raddoppiare il proprio stipendio annuale, passando da 2,2 a 4,2 milioni di euro. Inoltre, il nuovo accordo prevede una serie di bonus legati alle prestazioni personali e ai risultati della squadra, che potrebbero portare l’ingaggio fino a 4,5 milioni, anche grazie ai benefici fiscali previsti dal Decreto Crescita.

Con questo gesto, il presidente Commisso vuole premiare la professionalità e la maturità di Kean, che ha scelto la via della lealtà e della motivazione, evitando forzature tipiche di altri giocatori in casi simili. Il club lancia così un segnale forte, puntando su un attaccante pronto a diventare simbolo del progetto viola. Ora inizia un nuovo capitolo, fatto di gol, impegno e – perché no – esultanze danzanti a ritmo di Griddy. Lo scrive La Nazione.