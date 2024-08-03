Nazione: prima le frizioni ad Atene, poi Juve e Atalanta. Nico-Pradè lunedì il confronto decisivo

Manca poco al faccia a faccia tra Nico e Pradè

Manca sempre meno al faccia a faccia tra Daniele Pradè e Nico Gonzalez, atteso per lunedì al Viola Park dopo la fine delle vacanze estive. Nel centro sportivo viola andrà in scena il faccia a faccia definitivo con l'argentino, e la sua permanenza o eventuale cessione diranno molto sull'ultimo mese di mercato della Fiorentina. C'è stata qualche frizione dopo la finale di Atene, non tanto con la società quanto con la tifoseria. E per questo il ds ha bisogno di un altro confronto per capire se esistono margini per andare avanti oppure cominciare ad ascoltare le offerte.

C'è molto anche all'estero, mentre in Italia due squadre si sono già fatte avanti. Gonzalez preferirebbe la Juve all'Atalanta, con i bianconeri che possono mettere sul piatto 20 milioni più il cartellino di McKennie. Lato Dea, più o meno stessa somma di denaro e come contropartita c'è Musso. Ma resta ancora una partita a scacchi, destinata ad andare avanti ancora qualche ora. Niente è ancora deciso. Lo scrive La Nazione.