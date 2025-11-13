Nazione: “Prima doppia seduta ieri per la Fiorentina. Gosens e Kean hanno lavorato ancora a parte”

Dopo i due giorni di riposo concessi da Vanoli in seguito al pareggio di Genoa, quello di ieri è stato un mercoledì di ripresa per la Fiorentina che si è allenata al Viola Park con una doppia seduta divisa tra mattino e pomeriggio.

Le doppie sedute giornaliere erano state anticipate dal tecnico alla squadra già nei giorni scorsi e proseguiranno all’interno di una sosta vitale per la Fiorentina, al fine di sistemare diversi aspetti che fin qui non hanno funzionato oltre che per capire a fondo le richieste di Vanoli. Gruppo orfano dei sei nazionali: Gudmundsson, Dzeko, Comuzzo, Pongracic, Sohm e Fortini. Occhi puntati su Gosens e Kean, che hanno lavorato ancora a parte dopo i rispettivi infortuni ma che puntano a recuperare per la sfida contro la Juventus. Lo scrive La Nazione.