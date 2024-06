La società non vuole affidarsi solo a Kean davanti, vista la scommessa che rappresenta attualmente. Per Nzola la Fiorentina spera di riuscire a ricavare almeno una buona cifra, non troppo lontana dai 12 milioni spesi un anno fa. Tutti lo vogliono in prestito però dal Cagliari al Lecce, passando per il Fenerbahce. L’ingaggio pesante da 1.5 milioni non aiuta, e apre alle piste estere. Lo scrive La Nazione.