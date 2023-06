Nazione: “Porta, difesa, mediana e attacco: la Fiorentina ha bisogno di un innesto stop per reparto”

L’altro scenario è opposto, pur rimanendo in un alveo di ipotesi credibili per il futuro immediato della Fiorentina. Cambio in porta. Immediato. Terracciano merita di rimanere, ma per fare il salto di qualità serve una figura di spessore. Oggi fare nomi non conta, ma portieri di livello in giro ce ne sono. Il mercato luccicante non può non prevedere un centrale importante al posto di Igor. Mancino di qualità, che possa andare ad integrarsi con Milenkovic e Quarta. E se Ranieri venisse confermato come quarto centrale nessuno storcerebbe la bocca. La cartina tornasole è a centrocampo. Il livello del calciatore che sostituirà Amrabat la dirà lunga sull’ambizione della Fiorentina. Anche in questo caso di nomi ne circolano tantissimi.

Alcuni che scaldano il cuore dei tifosi, altri di cui si farebbe volentieri a meno. Vedremo, ma questa è un’operazione certa in ponte. E poi due colpi veri servirebbero nel reparto avanzato. Il primo fra gli esterni. D’accordo Brekalo, ma a sinistra per il salto di qualità farebbe comodo un elemento che possa garantire la doppia cifra (magari con gli addii di Saponara e forse anche Sottil). Inutile dire che il mercato con i botti si dovrebbe concludere con un centravanti di livello superiore rispetto a Jovic e Cabral. In questo caso uno dei due dovrebbe essere ceduto. Oggi forse sarebbe più facile cedere il brasiliano. Anche in questo caso non è tempo di fare nomi, ma la squadra che ha appena terminato la stagione è stata fin troppo chiara nel palesare quello che di cui avrà bisogno per fare un salto di qualità. Lo scrive La Nazione.

